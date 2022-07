Brasil negocia compra de combustível de outros países, diz Bolsonaro

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em visita a posto de combustível em Brasília para fiscalizar a mais recente queda de preços, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, anunciaram negociações com outros países para a importação de combustível mais barato.

continua após publicidade .

"Estamos com vários outros países contatados para a gente comprar diesel mais barato. É a nova política que a gente está implementando, não é fácil mexer num lobby tão poderoso como o dos combustíveis", afirmou o presidente, sem especificar quais países.

O ministro de Minas e Energia afirmou que o esforço envolve o Itamaraty. "Entramos em contato com Ministério de Relações Exteriores e perguntamos em quais países existem restrições e sanções internacionais", afirmou Sachsida. "Em todos os que não existem sanções, o Brasil está entrando em contato e verificando a possibilidade de exportação."

continua após publicidade .

Conversas com a Rússia

Bolsonaro já havia anunciado negociações com a Rússia para a importação de óleo diesel. "Meu relacionamento com o governo russo não é bom, é excepcional", declarou o presidente no posto de combustível. Bolsonaro já declarou posição de neutralidade na guerra com a Ucrânia.

"Nosso contato com (Vladimir) Putin está 10, excelente", acrescentou Bolsonaro, referindo-se ao presidente da Rússia. "Em breve, teremos combustível mais barato do mundo, tirando países produtores e com refinarias."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.