Brasil não terá problemas de abastecimento de diesel, diz presidente da Ipiranga

O presidente da Ipiranga, Leonardo Linden, afirmou nesta terça-feira, 4, que o Brasil não terá problema de abastecimento de diesel, mesmo com o mercado global apertado por conta do conflito no Oriente Médio. A empresa é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do País.

Segundo ele, antes do conflito, a Ipiranga trazia entre 2 a 3 navios por mês com combustíveis importados - principalmente diesel -, para abastecer o mercado brasileiro, mas agora é necessário trazer entre 6 e 7 embarcações, após a redução de supridores locais. A Petrobras, por exemplo, deixou de importar diesel em abril, maio e junho, mas voltou ao mercado em julho.

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"Desde que assumi a presidência da companhia, em 2021, nunca houve falta de combustíveis no mercado brasileiro e agora não está sendo diferente. Hoje não temos nenhum rompimento no abastecimento ", afirmou, durante evento da S&P Global no Rio de Janeiro.

De acordo com Linden, é importante diversificar os mercados supridores. "Você criar essa opcionalidade no mercado internacional é extremamente importante", disse, se classificando com um "otimismo cauteloso".

Após a Rússia ter suspendido as exportações de diesel, importadores brasileiros têm buscado outros mercados, como Estados Unidos e Índia.

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"Temos que dar crédito aos players de mercado pelo fato de não ter tido rompimento no abastecimento", afirmou, destacando que o combate à sonegação de impostos e à adulteração de combustíveis no País ganhou aspectos mais concretos nos últimos meses e vem ajudando a fortalecer o setor e atrair investimentos em logística.