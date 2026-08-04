Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Brasil não terá problemas de abastecimento de diesel, diz presidente da Ipiranga

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 14:34:00 Editado em 04.08.2026, 14:41:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Ipiranga, Leonardo Linden, afirmou nesta terça-feira, 4, que o Brasil não terá problema de abastecimento de diesel, mesmo com o mercado global apertado por conta do conflito no Oriente Médio. A empresa é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do País.

Segundo ele, antes do conflito, a Ipiranga trazia entre 2 a 3 navios por mês com combustíveis importados - principalmente diesel -, para abastecer o mercado brasileiro, mas agora é necessário trazer entre 6 e 7 embarcações, após a redução de supridores locais. A Petrobras, por exemplo, deixou de importar diesel em abril, maio e junho, mas voltou ao mercado em julho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Desde que assumi a presidência da companhia, em 2021, nunca houve falta de combustíveis no mercado brasileiro e agora não está sendo diferente. Hoje não temos nenhum rompimento no abastecimento ", afirmou, durante evento da S&P Global no Rio de Janeiro.

De acordo com Linden, é importante diversificar os mercados supridores. "Você criar essa opcionalidade no mercado internacional é extremamente importante", disse, se classificando com um "otimismo cauteloso".

Após a Rússia ter suspendido as exportações de diesel, importadores brasileiros têm buscado outros mercados, como Estados Unidos e Índia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Temos que dar crédito aos players de mercado pelo fato de não ter tido rompimento no abastecimento", afirmou, destacando que o combate à sonegação de impostos e à adulteração de combustíveis no País ganhou aspectos mais concretos nos últimos meses e vem ajudando a fortalecer o setor e atrair investimentos em logística.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ABASTECIMENTO combustíveis diesel ipiranga Leonardo Linden
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV