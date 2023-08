Brasil liderou expansão em número de milionários no mundo em 2022

Em 2027 a estimativa é que chegue a 700 mil pessoas milionárias no país

Milhões de brasileiros viveram os impactos na época da pandemia da covid-19, em questão de desemprego e queda na renda. No entanto, o país registrou um aumento significativo no número de milionários.

Segundo o informe publicado nesta terça-feira (15), pelo banco UBS, na Suíça, 120 mil novos milionários foram registrados no Brasil em 2022.

O dado coloca o Brasil como o país onde ocorreu o maior aumento na população que conta com um patrimônio acima de US$ 1 milhão naquele ano.

Se em 2021 existiam 293 mil milionários brasileiros, o numero chegou a 414 mil em 2022. Há 20 anos, estimava-se que existiam apenas 33 mil brasileiros com mais de US$ 1 milhão. Para 2027, a projeção de um dos maiores bancos do mundo é de que a taxa supere 700 mil pessoas.

O ranking dos locais que mais somaram milionários foi seguido pelo Irã, Noruega, México e Rússia, em grande parte por conta do salto nos preços de energia.

De uma forma geral, porém, o Brasil ainda conta com um número reduzido de milionários, comparado com os países ricos.

