Brasil foi o país com menor impacto com guerra dos EUA no oriente médio, diz ministro Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira, 14, que o Brasil foi o país que registrou menor impacto diante da "guerra irresponsável" dos Estados Unidos com o Irã. Ele também reforçou que há discussão diária no governo sobre medidas para atenuar os efeitos negativos do conflito no setor de combustíveis, tendo em vista a oscilação na cotação do petróleo.

Silveira evitou comentar sobre a possibilidade de novas subvenções ou a retirada de benefícios previamente anunciados para conter os efeitos na gasolina e no diesel. "Depende dessas oscilações que são diárias. Tínhamos nos alegrado muito com o anúncio do fim da guerra, mas, infelizmente, nós voltamos às loucuras, aos enfrentamentos, que nada contribuem com o mundo que nós todos queremos criar, que é um mundo em paz", declarou.