Brasil e USTR reconhecem ser preciso mais tempo para detalhar propostas e aproximar posições

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta terça-feira (2) que o Brasil e o representante do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer, reconhecem que será preciso mais tempo para detalhar propostas e aproximar posições.

O chefe do MDIC, Márcio Elias Rosa, afirmou que, nesta manhã, teve a quinta conversa de alto nível sobre a taxação dos Estados Unidos, cujo prazo para defesa do Brasil vence em 15 de julho. O ministro esteve acompanhado das equipes do Ministério das Relações Exteriores e da Assessoria Especial do Presidente da República. Elias informou que o objetivo é construir uma solução de consenso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ambos reconhecemos que o diálogo tem sido construtivo e que mais tempo será preciso para detalhar propostas e aproximar posições. Nesse sentido, determinamos que nossas equipes técnicas se reúnam no início da próxima semana, em preparação para nova reunião de alto nível antes de 15 de julho", escreveu o governo em nota.

Segundo Elias Rosa, a cada reunião o Brasil avança um pouco, mas o tempo está trabalhando contra. "Nós estamos separando item por item e debatendo", disse Elias, ressaltando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repete sempre para que os ministros não saiam da mesa de negociação.