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Brasil e Japão anunciam negociações para acordo comercial com Mercosul, em nota oficial

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 18:33:00 Editado em 17.06.2026, 18:44:38
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Brasil e Japão anunciaram nesta terça-feira negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul, segundo uma nota conjunta divulgada pelo bloco sul-americano após uma reunião entre os líderes dos dois países na França.

O Japão e o bloco econômico de países sul-americanos Mercosul concordaram em iniciar negociações para um Acordo de Parceria Econômica (APE), conforme o comunicado. A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concordaram sobre o assunto em reunião ontem na França. Ambos estavam em visita ao país para a cúpula do G7.

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O Japão espera expandir suas exportações de automóveis, peças relacionadas a automóveis e produtos agrícolas, florestais e pesqueiros para o bloco de cinco nações, informou o Mercosul em nota. O país asiático também espera usar a parceria para garantir suprimentos contínuos de minerais críticos, petróleo e outros recursos.

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