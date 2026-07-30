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ECONOMIA

Brasil e EUA 'estão de mal', mas voltarão a se falar, diz ministro do Desenvolvimento

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 12:19:00 Editado em 30.07.2026, 12:30:39
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira, 30, que a diplomacia do Brasil voltará a conversar com a dos Estados Unidos, ainda que no momento o lado brasileiro sinta falta de "espaço para dialogar" com representantes do governo norte-americano sobre tarifas comerciais.

"O Brasil não sai da mesa de negociação, por pior que sejam os desaforos ditos contra a gente. O Brasil, que defende o multilateralismo, não para de negociar. Para nós, é mais relevante o povo do que posições ideológicas de alguns que governam por ocasião. Um mandato acaba. Mas as nações não. A gente está de mal, mas logo volta a se falar", disse durante evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

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O ministro disse ainda que, em momentos como esse, a Organização Mundial do Comércio (OMC) "nunca fez tanta falta" para evitar a adoção de medidas que o governo federal classifica como injustas e arbitrárias. "Mas isso não é motivo para a gente desistir. Não vai nos desmotivar", afirmou.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL Márcio Elias Rosa
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