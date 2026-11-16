O Brasil deverá ter cerca de 9,7 milhões de automóveis e comerciais leves eletrificados em circulação até 2036, o que representará 15% da frota total do País. A projeção faz parte do Caderno de Eletromobilidade do Plano Decenal de Expansão de Energia 2036 (PDE 2036), publicado nesta segunda-feira pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Segundo o levantamento, os modelos eletrificados - que incluem híbridos convencionais (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e elétricos puros (BEV) - alcançarão 36% das vendas de novos veículos leves em uma década. O avanço é impulsionado pela maior oferta de modelos, queda nos preços e investimentos das montadoras no País, com destaque para a vocação brasileira das tecnologias híbridas flex, que combinam eletricidade e etanol.

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"O Caderno de Eletromobilidade nos ajuda a planejar, desde já, onde será preciso ampliar a infraestrutura de recarga e como preparar a rede elétrica para atender à demanda dos próximos dez anos", disse, por nota, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. "Também temos a oportunidade de aproveitar nossas reservas de minerais estratégicos para produzir baterias e componentes no Brasil, fortalecer a indústria nacional e reduzir as emissões no transporte."

De acordo com o levantamento, no transporte de passageiros, a eletrificação terá ritmo acelerado. Os licenciamentos anuais de ônibus urbanos elétricos devem saltar de 849 unidades, em 2025, para cerca de 10 mil em 2036, abocanhando 39% do mercado de novos coletivos.

Já entre os caminhões, a mudança será mais lenta, atingindo 5,4% das novas vendas em 2036, concentrada em trajetos urbanos. Para cargas pesadas de longa distância, alternativas como gás natural e biometano seguem mais competitivas devido a custos e autonomia.

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Com mais veículos plugados na tomada, o consumo de eletricidade do transporte rodoviário crescerá em média 27% ao ano, aponta o estudo. A demanda passará de 0,19% do total nacional, em 2026, para 1,5% em 2036, somando 14,8 terawatts-hora (TWh) anuais - sendo 9,4 TWh de carros leves, 4,6 TWh de ônibus e 0,7 TWh de caminhões.

"Além do volume consumido, os horários e a localização das recargas são determinantes para avaliar os impactos sobre o sistema. A concentração de carregamentos em determinados períodos pode ampliar os picos de demanda e exigir investimentos adicionais nas redes elétricas, especialmente em locais com grande concentração de veículos", informa o levantamento.

Para evitar sobrecargas nos horários de pico, o PDE 2036 analisa a adoção de tarifas diferenciadas por horário, incentivando a recarga quando há sobra de energia renovável. O documento também aponta o potencial de tecnologias bidirecionais (Vehicle-to-Grid), nas quais as baterias dos carros devolvem energia à rede elétrica, embora o modelo ainda dependa de avanços regulatórios.

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O estudo apontou, ainda, que a corrida global por baterias elevará a demanda anual por minerais estratégicos no País de 18 mil toneladas, em 2026, para 88 mil toneladas em 2036. O Brasil possui reservas relevantes de lítio, níquel, grafita e terras raras, mas o estudo alerta que é preciso desenvolver etapas locais de refino e produção de células para capturar esse valor industrial, além de estruturar a reciclagem de baterias.

Embora a eletromobilidade reduza emissões de gases de efeito estufa e a poluição sonora nas cidades, o relatório conclui que o sucesso da transição exigirá qualificação de mão de obra, expansão equilibrada dos pontos de recarga pelo território e políticas que evitem desigualdades regionais.