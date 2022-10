Brasil deve indicar Goldfajn à presidência do BID

Aline Bronzati, correspondente (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer indicar o nome do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O cargo está vago desde o mês passado com a demissão de Mauricio Claver-Carone, após investigação interna concluir que o americano havia mantido relações íntimas com uma funcionária - em desacordo com as normas da instituição.

continua após publicidade .

Atrás de apoio, Guedes já conversou com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, aproveitando sua viagem a Washington para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional. Atualmente, Goldfajn é diretor no próprio FMI.

Questionado por jornalistas, Guedes não quis revelar o nome. Confirmou apenas que o País tem interesse no posto - nunca ocupado por um brasileiro.

continua após publicidade .

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.