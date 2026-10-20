Brasil comunica à OMSA caso de Doença de Newcastle em aviário comercial de perus em SC

O governo brasileiro comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) a ocorrência de um foco da Doença de Newcastle (DNC) em um aviário comercial de perus em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, anunciado na segunda-feira, 18, pelo Ministério da Agricultura. A notificação do foco é obrigatória e consta no Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal (WAHIS, na sigla em inglês), painel da OMSA.

No relatório enviado pelo Ministério da Agricultura, datado da segunda-feira, o início do surto é registrado em 21 de setembro, quando amostras das aves foram coletadas em vigilância ativa realizada pela pasta na região, com confirmação em 18 de outubro.

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A notificação foi registrada como recorrência de uma doença erradicada. O agente viral responsável pela infecção é o paramixovírus tipo 1 (PMV-1), e a origem da infecção ainda é desconhecida ou inconclusiva, segundo o relatório.

Conforme a notificação, a doença se manifestou em 26 aves, de um total de 6.526 aves presentes no aviário e suscetíveis à enfermidade.

O Ministério da Agricultura esclareceu à OMSA que o Serviço Veterinário Oficial (SVO) confirmou um surto de Doença de Newcastle em um aviário comercial de perus de corte no Estado de Santa Catarina.

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"Em 21 de setembro de 2026, amostras foram coletadas de aves assintomáticas como parte das atividades de vigilância ativa estabelecidas pelo Plano Nacional de Vigilância da Influenza Aviária e da Doença de Newcastle. As amostras apresentaram resultado positivo nos testes de triagem em 14 de outubro de 2026. Diante dessa suspeita, na mesma data (14 de outubro de 2026), o Serviço Veterinário Oficial (SVO) realizou imediatamente uma investigação epidemiológica no aviário; não foram observados sinais clínicos no lote e amostras adicionais foram coletadas para testes diagnósticos confirmatórios", relatou a pasta.

O caso, segundo o relatório, foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela OMSA como laboratório de referência internacional para o diagnóstico de Newcastle.

"A infecção por PPMV-1 ocorre em aves sinantrópicas no Estado de Santa Catarina. O SVO está conduzindo uma investigação epidemiológica do evento e implementando restrições e medidas de controle de acordo com o Plano Nacional de Contingência para Emergências em Saúde Animal", explicou o ministério no relatório enviado à OMSA.

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Entre as medidas de controle, o ministério afirmou no relatório que já aplicou restrição de trânsito de aves e zoneamento da área. A desinfecção, o descarte sanitário das aves e dos resíduos, a vigilância fora da área restrita e a rastreabilidade ainda serão aplicados, segundo o documento.

O Ministério da Agricultura confirmou na segunda-feira a ocorrência de um caso de Doença de Newcastle em um criadouro comercial no oeste catarinense, com cerca de 6 mil aves. A doença é viral. O foco está sendo controlado pelo serviço veterinário oficial, com base no protocolo previsto no Plano de Contingência de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, com restrição a propriedades na área próxima à granja e suspensão da saída de aves do local onde o foco foi identificado.

A pasta declarou emergência zoossanitária em quatro municípios catarinenses: Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim.

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A Doença de Newcastle é uma virose que afeta aves domésticas e silvestres e pode causar sinais respiratórios, seguidos de manifestações nervosas. Segundo o Ministério, o estabelecimento avícola foi "imediatamente interditado" e as aves serão eliminadas. Não há informações sobre a origem da doença. O Ministério esclareceu que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) "permanece seguro e sem contraindicações".

Segundo caso no Brasil

Este é o segundo caso já registrado de Newcastle em produção comercial no Brasil. O primeiro foi em 17 de julho de 2024, quando um foco foi identificado em um estabelecimento de avicultura comercial de corte em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul.

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Na ocasião, o foco foi debelado em menos de dez dias após a confirmação, com notificação de conclusão em 25 de julho daquele ano.

A doença

A Doença de Newcastle é uma enfermidade viral altamente contagiosa que acomete aves domésticas e silvestres e provoca sinais respiratórios, seguidos por manifestações neurológicas. A DNC não é transmitida pelo consumo de produtos avícolas inspecionados, que permanece sem contraindicações.