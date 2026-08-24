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Brasil busca investimento chinês para projetos de infraestrutura; ministro inicia agenda

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, iniciou nesta segunda-feira, 24, uma agenda oficial na China com o objetivo de apresentar a carteira de projetos de infraestrutura do governo federal e ampliar a participação de investidores chineses em concessões portuárias, rodoviárias e aeroportuárias.

Segundo o Ministério, a missão inclui reuniões com empresas como a China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), a China Communications Construction Company (CCCC), a China Merchants Port Holdings e o grupo COFCO, além de encontros com autoridades da aviação civil chinesa e com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff.

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A agenda quer apresentar oportunidades de investimento em infraestrutura de transportes e discutir a participação do setor privado em projetos voltados à ampliação da capacidade logística do País.

Os investimentos chineses no Brasil alcançaram US$ 6,1 bilhões em 2025, alta de 45% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério.

Após os compromissos em Pequim e Xangai, a missão seguirá para Singapura, onde o ministro participará da assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e o Ministério dos Transportes de Singapura para a criação de um Corredor Verde e Digital de Navegação entre os dois países.

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O acordo prevê cooperação em iniciativas de descarbonização e digitalização do transporte marítimo.

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INFRAESTRUTURA/INVESTIMENTOS/CHINA/BRASIL/TOMÉ FRANCA
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