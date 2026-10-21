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BradSaúde reportou lucro líquido de R$ 1,075 bilhão no terceiro trimestre de 2026

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A BradSaúde reportou nesta quarta-feira, 21, lucro líquido de R$ 1,075 bilhão no terceiro trimestre de 2026, alta de 14,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Deste montante, R$ 857 milhões são provenientes da operação de planos de saúde, enquanto R$ 145 milhões vêm dos convênios odontológicos (Odontoprev). Os valores divulgados para as duas operações não totalizam o lucro líquido consolidado.

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A receita total do período foi de R$ 14,275 bilhões, aumento de 9,2% na base anual de comparação. O resultado operacional da BradSaúde totalizou R$ 1,449 bilhão de julho a setembro, queda de 0,1% em relação aos R$ 1,451 bilhão registrados em igual intervalo de 2025.

No encerramento do trimestre, a BradSaúde registrou R$ 30,776 bilhões em ativos financeiros (caixa e aplicações financeiras), crescimento de 8,2% ante os R$ 28,438 bilhões de setembro de 2025.

As aplicações estavam concentradas principalmente em títulos públicos indexados ao IPCA, que representavam 53,9% do total, enquanto 39,6% eram indexadas à Selic e 6,5% eram prefixadas.

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BRADSAÚDE/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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