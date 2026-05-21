Bradesco lança linha de crédito para aeronaves executivas e esquenta disputa por ultrarricos

Na disputa pelo público de altíssima renda, o Bradesco Global Private Bank está lançando uma linha de crédito em dólares para a compra ou refinanciamento de aeronaves executivas. O movimento acompanha o apetite crescente das instituições financeiras pela oferta de empréstimos para clientes endinheirados, em meio à pressão dos juros e do endividamento das famílias de menor renda.

O produto será oferecido pela subsidiária do banco nos EUA, o Bradesco Bank, que tem sede em Miami. As condições incluem prazos de amortização de até 10 anos e a possibilidade de financiar até 75% do valor total de jatos novos ou seminovos, com a própria aeronave como garantia da operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Bradesco tem mais de 60% de participação de mercado em leasing aeronáutico, que o torna líder no segmento. A nova linha, batizada de Aircraft Financing, será lançado durante o Catarina Aviation Show 2026, que reúne o setor de aviação executiva e tem patrocínio master do Bradesco Global Private Bank. No evento, serão ofertadas condições comerciais exclusivas, como isenção parcial da taxa de estruturação e redução no spread da operação.

O lançamento busca atender à demanda crescente no setor, diante da entrada de novos compradores e o aumento uso familiar e corporativo das aeronaves, afirma o diretor do Bradesco Global Private Bank Leandro Karam. "Além das condições diferenciadas, estruturamos uma solução alinhada às necessidades desse segmento, com garantias e documentação adequadas tanto ao ambiente regulatório brasileiro quanto ao internacional", disse.

Para o CEO do Bradesco Bank, Carlos Leibowicz, o produto reforça o compromisso em oferecer soluções globais e sob medida para a alta renda. "O cliente preserva liquidez e financia sua aeronave em dólares com condições competitivas, apoiado por um sólido arcabouço jurídico internacional e uma operação estruturada de forma integrada, alinhada ao seu perfil patrimonial", comenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Catarina Aviation Show 2026 acontece entre esta quinta-feira e o sábado em São Roque, São Paulo.