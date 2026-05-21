Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bradesco lança linha de crédito para aeronaves executivas e esquenta disputa por ultrarricos

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 18:02:00 Editado em 21.05.2026, 18:13:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Na disputa pelo público de altíssima renda, o Bradesco Global Private Bank está lançando uma linha de crédito em dólares para a compra ou refinanciamento de aeronaves executivas. O movimento acompanha o apetite crescente das instituições financeiras pela oferta de empréstimos para clientes endinheirados, em meio à pressão dos juros e do endividamento das famílias de menor renda.

O produto será oferecido pela subsidiária do banco nos EUA, o Bradesco Bank, que tem sede em Miami. As condições incluem prazos de amortização de até 10 anos e a possibilidade de financiar até 75% do valor total de jatos novos ou seminovos, com a própria aeronave como garantia da operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Bradesco tem mais de 60% de participação de mercado em leasing aeronáutico, que o torna líder no segmento. A nova linha, batizada de Aircraft Financing, será lançado durante o Catarina Aviation Show 2026, que reúne o setor de aviação executiva e tem patrocínio master do Bradesco Global Private Bank. No evento, serão ofertadas condições comerciais exclusivas, como isenção parcial da taxa de estruturação e redução no spread da operação.

O lançamento busca atender à demanda crescente no setor, diante da entrada de novos compradores e o aumento uso familiar e corporativo das aeronaves, afirma o diretor do Bradesco Global Private Bank Leandro Karam. "Além das condições diferenciadas, estruturamos uma solução alinhada às necessidades desse segmento, com garantias e documentação adequadas tanto ao ambiente regulatório brasileiro quanto ao internacional", disse.

Para o CEO do Bradesco Bank, Carlos Leibowicz, o produto reforça o compromisso em oferecer soluções globais e sob medida para a alta renda. "O cliente preserva liquidez e financia sua aeronave em dólares com condições competitivas, apoiado por um sólido arcabouço jurídico internacional e uma operação estruturada de forma integrada, alinhada ao seu perfil patrimonial", comenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Catarina Aviation Show 2026 acontece entre esta quinta-feira e o sábado em São Roque, São Paulo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bradesco credito LINHA ultrarricos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV