Bradesco faz primeiro pagamento internacional instantâneo com tecnologia do Bank of America

O Bradesco concluiu nesta quarta-feira, 30, o primeiro pagamento internacional instantâneo com tecnologia para operações em tempo real desenvolvida pelo Bank of America. A operação, que não teve o valor revelado, foi creditada em dólares de Hong Kong, de acordo com comunicado.

A transação realizada pelo Bradesco foi a primeira operação piloto da solução de Pagamentos Internacionais em Tempo Real (Cross-Border Real-Time Payments) do Bank of America.

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O projeto do BofA foi anunciado em junho deste ano, com a decisão de lançar uma solução de pagamentos internacionais de alto volume em tempo real que permitirá a empresas enviar e receber fundos instantaneamente.

No caso do Bradesco, a operação foi iniciada por meio da conectividade Swift já existente no banco brasileiro e creditada em dólares de Hong Kong a um beneficiário local, de acordo com o comunicado. O Swift é uma rede global de comunicação que conecta mais de 11,5 mil instituições financeiras.

"Este piloto mostra como o Bank of America consegue conectar canais existentes a capacidades de pagamento em tempo real em mercados de todo o mundo", afirma a executiva do Bank of America, Christian Stolcke, em nota à imprensa.

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Só em pagamentos, o BofA ajuda a processar mais de US$ 450 trilhões por ano. O banco tem investido mais de US$ 1 bilhão por ano em novas tecnologias de pagamentos.