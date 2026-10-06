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BPCE compra cerca de 7% do espanhol Sabadell e aprofunda avanço na Península Ibérica

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O grupo bancário francês BPCE comprou uma participação de aproximadamente 7% no Banco de Sabadell, da Espanha, em um movimento que amplia sua presença na Península Ibérica após a aquisição do português Novobanco.

Os bancos informaram nesta terça-feira que o investimento tem caráter amigável e que pretendem explorar oportunidades de cooperação.

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Segundo o comunicado, o BPCE adquiriu a participação por meio de compras no mercado e contratos financeiros e não pretende elevar sua fatia no Sabadell acima de 9,9%.

Com base no valor de mercado do Sabadell, de quase 17 bilhões de euros no fechamento de segunda-feira, a participação de cerca de 7% seria avaliada em aproximadamente 1,2 bilhão de euros.

As instituições disseram que o BPCE apoia a estratégia, os planos de crescimento e a equipe de gestão do Sabadell e que pretende iniciar conversas com autoridades espanholas e europeias para indicar um membro ao conselho de administração do banco espanhol.

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O aporte no Sabadell, o quarto maior banco da Espanha, ocorre depois que o BPCE concluiu em abril a compra do Novobanco, o quarto maior banco de Portugal, por 6,5 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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