BP tem prejuízo de US$ 3,42 bilhões no 4º trimestre

A petrolífera britânica BP PLC anunciou prejuízo líquido no quatro trimestre de 2025 e em uma tentativa para fortalecer seu balanço patrimonial, suspendeu seu programa de recompra, enquanto aloca recursos para progredir em estratégia de crescimento de longo prazo, incluindo a de criação de negócios de upstream, atividades que ocorrem antes da produção ou entrega final de um produto.

Uma das apostas é no campo Bumerangue no Brasil. Segundo o balanço da companhia, a área tem uma estimativa de 8 bilhões de barris de líquidos.

No resultado, a petrolífera reportou prejuízo de US$ 3,42 bilhões em termos líquidos no quarto trimestre de 2025, ante prejuízo de US$ 1,96 bilhão no quarto trimestre de 2024.

A empresa anunciou um lucro operacional a custo de reposição - uma métrica similar ao lucro líquido divulgado pelas empresas petrolíferas americanas - de US$ 1,54 bilhão no quarto trimestre. A expectativa dos analistas era de US$ 1,55 bilhão, segundo consenso compilado pela empresa, ante os US$ 1,17 bilhão reportados no quarto trimestre de 2024. O lucro operacional a custo de reposição por ação foi de US$ 10,00.