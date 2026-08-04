BP registra salto no lucro do 2º trimestre

A BP teve um salto no lucro do segundo trimestre, impulsionada por ganhos elevados em sua operação de trading de petróleo, favorecida pela maior volatilidade nos mercados de energia com o conflito no Oriente Médio.

A petroleira britânica divulgou nesta terça-feira (4) lucro subjacente pelo custo de reposição - métrica semelhante ao lucro líquido divulgado por companhias de petróleo dos EUA - de US$ 5,73 bilhões no segundo trimestre. O resultado se compara aos US$ 3,2 bilhões do primeiro trimestre e ficou acima dos US$ 5,11 bilhões esperados por analistas, segundo consenso compilado pela empresa.

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A divisão de clientes e produtos, que inclui a unidade de comercialização de petróleo, registrou lucro trimestral de US$ 5,1 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões no trimestre anterior. A BP não detalha o desempenho do trading na divulgação dos resultados, mas afirmou que a performance da unidade foi ligeiramente superior à do período anterior, descrito como "excepcional".

O conflito no Oriente Médio deu à BP um reforço de caixa, que a empresa vem usando para fortalecer o balanço. O compromisso de reduzir a dívida líquida coincidiu com uma postura mais rígida de gastos e com uma guinada de volta ao seu negócio tradicional de combustíveis fósseis.

A nova CEO, Meg O'Neill, está revisando o portfólio da BP em uma reestruturação estratégica voltada a aumentar o lucro e o retorno aos acionistas. A empresa busca US$ 20 bilhões em vendas de ativos até o fim de 2027 para reduzir a dívida líquida, que somava US$ 22,25 bilhões ao fim do trimestre.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.