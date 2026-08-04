Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

BP registra salto no lucro do 2º trimestre

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 07:41:00 Editado em 04.08.2026, 07:47:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A BP teve um salto no lucro do segundo trimestre, impulsionada por ganhos elevados em sua operação de trading de petróleo, favorecida pela maior volatilidade nos mercados de energia com o conflito no Oriente Médio.

A petroleira britânica divulgou nesta terça-feira (4) lucro subjacente pelo custo de reposição - métrica semelhante ao lucro líquido divulgado por companhias de petróleo dos EUA - de US$ 5,73 bilhões no segundo trimestre. O resultado se compara aos US$ 3,2 bilhões do primeiro trimestre e ficou acima dos US$ 5,11 bilhões esperados por analistas, segundo consenso compilado pela empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A divisão de clientes e produtos, que inclui a unidade de comercialização de petróleo, registrou lucro trimestral de US$ 5,1 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões no trimestre anterior. A BP não detalha o desempenho do trading na divulgação dos resultados, mas afirmou que a performance da unidade foi ligeiramente superior à do período anterior, descrito como "excepcional".

O conflito no Oriente Médio deu à BP um reforço de caixa, que a empresa vem usando para fortalecer o balanço. O compromisso de reduzir a dívida líquida coincidiu com uma postura mais rígida de gastos e com uma guinada de volta ao seu negócio tradicional de combustíveis fósseis.

A nova CEO, Meg O'Neill, está revisando o portfólio da BP em uma reestruturação estratégica voltada a aumentar o lucro e o retorno aos acionistas. A empresa busca US$ 20 bilhões em vendas de ativos até o fim de 2027 para reduzir a dívida líquida, que somava US$ 22,25 bilhões ao fim do trimestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV