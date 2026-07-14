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BP projeta maiores ganhos com negociação de petróleo à medida que guerra eleva volatilidade

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 07:49:00 Editado em 14.07.2026, 07:59:57
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A BP afirma esperar ganhos adicionais com a comercialização de petróleo, mas diz que a produção do segmento de upstream (exploração e produção) será menor no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro. A divulgação das projeções ocorre à medida que a gigante britânica de energia continua a enfrentar a "turbulência" nos mercados de energia decorrente do conflito no Oriente Médio.

A empresa declarou que prevê um resultado ligeiramente superior na comercialização de petróleo no segundo trimestre em comparação com o período de janeiro a março, quando registrou um desempenho excepcional.

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Ao mesmo tempo, espera-se que a produção trimestral do segmento fique entre 2,17 milhões e 2,22 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), ante 2,34 milhões de bpd no primeiro trimestre. A BP atribuiu a queda às manutenções sazonais e aos efeitos de choques no Oriente Médio.

A atualização aponta para ganhos da BP decorrentes de um forte desempenho na comercialização de petróleo pelo segundo trimestre consecutivo, pouco antes de a retomada do conflito geopolítico envolvendo os EUA e o Irã provocar uma nova onda de volatilidade nos mercados de energia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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