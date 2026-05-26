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BP demite presidente do conselho devido a 'sérias preocupações' com conduta

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 12:58:00 Editado em 27.05.2026, 01:36:27
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A BP destituiu Albert Manifold do cargo de presidente do conselho, com efeito imediato, citando "sérias preocupações" com governança e conduta. A companhia mencionou que a decisão foi unânime e que o membro do conselho Ian Tyler assumirá a função de forma interina, em comunicado nesta terça-feira, 26.

A destituição de Manifold ocorre depois que alguns analistas e investidores começaram a ver alguma melhora nas operações e na proposta de valor da BP.

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Ele assumiu como presidente do conselho da gigante britânica de energia em outubro e desempenhou um papel central em acelerar a execução de sua estratégia de simplificação.

A empresa colocou seu negócio tradicional de combustíveis fósseis no centro de seus planos e vem cortando gastos com ativos ligados à energia de transição na tentativa de recuperar seu preço de ação enfraquecido.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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