BP de São Paulo avança na área educacional e faz joint venture com a Clariens, do Mubadala

A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP) deu mais um passo em sua estratégia de expansão na área de educação em saúde e firmou uma joint venture com a Clariens Educação, do Mubadala Capital, para desenvolver e ampliar cursos de pós-graduação e programas de formação médica continuada.

A joint venture prevê o desenvolvimento progressivo de cursos e programas voltados à atualização de profissionais de saúde, além de projetos de cooperação acadêmica, pesquisa e inovação.

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Segundo a BP, a proposta é combinar o corpo clínico, a infraestrutura e a produção científica do hospital com a estrutura educacional da Clariens, que tem seis instituições de ensino superior no País e atua em pós-graduação, residência médica e tecnologia aplicada à educação. A conclusão da operação ainda depende da aprovação das autoridades regulatórias competentes.

O acordo amplia a atuação da BP no segmento educacional, que já vinha sendo estruturado pela instituição. Antes da parceria, grupo criado sua faculdade, com a expectativa de que a área de educação alcance receita anual de R$ 400 milhões em oito anos, equivalente a aproximadamente um quarto do faturamento atual da instituição, de cerca de R$ 2 bilhões, conforme noticiou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Faculdade BP tem cursos de graduação em Enfermagem, Psicologia e Gestão Hospitalar. E, este ano, a BP obteve a aprovação do Ministério da Educação (MEC) para oferecer o curso de Medicina, com 100 vagas anuais.