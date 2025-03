BP anuncia drástico corte em gastos verdes e retorno ao petróleo

A BP disse que aumentará a produção de petróleo e gás e cortará drasticamente os investimentos em energia limpa, voltando aos combustíveis fósseis em uma tentativa de reavivar o preço de suas ações em declínio. A empresa de energia britânica em dificuldades anunciou as medidas na quarta-feira como parte de uma atualização de estratégia muito aguardada com o objetivo de conquistar investidores.

Entre eles está o fundo de hedge ativista Elliott Management, que recentemente adquiriu uma participação na BP com o objetivo de pressionar por mudanças significativas.

"Nós redefinimos fundamentalmente a estratégia da BP", disse o CEO Murray Auchincloss. Maiores investimentos em campos de petróleo e gás permitirão à BP bombear combustíveis fósseis de alta margem nos próximos anos, disse ele, acrescentando que a empresa será muito seletiva nos investimentos que fará na transição energética.

Auchincloss deve apresentar mais detalhes de seu plano para reativar a gigante de energia em um encontro com investidores nesta quarta-feira.

As ações da BP têm apresentado desempenho mais fraco que as das rivais Shell, Exxon Mobil e Chevron desde que a empresa tomou as medidas mais agressivas entre as grandes petrolíferas para migrar para fontes de energia de baixo carbono em 2020.

Essa aposta saiu pela culatra quando o consumo de combustíveis fósseis voltou a crescer após os primeiros dias da pandemia e os preços dispararam quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.