BP amplia esforços nos setores de petróleo e gás, em reestruturação após troca de CEO

A BP nomeou Gordon Birrell como chefe de sua divisão Upstream e Richard Harding como chefe interino de Downstream enquanto avança com uma reestruturação organizacional destinada a simplificar suas operações e acelerar a tomada de decisões.

A reestruturação é o mais recente sinal de que a gestão está acelerando seus esforços de simplificação ao redirecionar sua atenção para o petróleo e gás. Ambos assumirão suas posições em 1º de julho e a BP informou que um processo de recrutamento está em andamento para nomear um chefe permanente para o negócio de downstream.

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O modelo operacional de dois segmentos desfaz as mudanças feitas pelo ex-diretor executivo Bernard Looney, que foram iniciadas como parte da mudança da BP para fontes de energia de baixo carbono. Atualmente, a BP possui três segmentos - com gás e energia de baixo carbono existindo como uma divisão separada.

A nova diretora executiva, Meg O'Neill, foi trazida para supervisionar uma mudança de volta para o negócio tradicional de combustíveis fósseis e ajudar a restaurar a confiança dos investidores de que a empresa pode investir sabiamente após uma incursão em fontes de energia renováveis que não conseguiu entregar resultados. Esses esforços foram prejudicados pela recente saída do presidente Albert Manifold, que foi abruptamente demitido no mês passado em meio a preocupações sobre comportamento intimidador.

A BP afirmou que a reestruturação esclarecerá as responsabilidades e permitirá uma tomada de decisões mais rápida.

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A unidade upstream cobrirá a exploração e produção de combustíveis fósseis e abrigará as joint ventures upstream da BP, bem como seus negócios de gás natural renovável e captura e armazenamento de carbono.

A unidade downstream abrigará o refino e terminais, bem como os negócios de mobilidade e conveniência e combustíveis da BP.

Os negócios renováveis da BP, que incluem energia solar e eólica offshore, estarão dentro da função de tecnologia da empresa.

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A BP tem reduzido os gastos com seus ativos renováveis em meio a um esforço para cortar dívidas e aumentar os retornos para os acionistas.

O vasto negócio de trading da BP, liderado pela vice-CEO Carol Howle, operará em ambas as unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.