TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bowman, do Fed, diz que é necessário monitorar impacto da IA no sistema financeiro

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 20:32:00 Editado em 01.05.2026, 20:44:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, afirmou nesta sexta-feira que os reguladores devem considerar a melhor forma de supervisionar novas tecnologias - como o Mythos, da Anthropic - enquanto as autoridades lidam com os potenciais riscos dos modelos de inteligência artificial (IA).

"Por um lado, essa capacidade permite que as empresas abordem vulnerabilidades autoidentificadas, melhorando assim a cibersegurança", disse Bowman em evento sobre estabilidade financeira em Washington. "Mas, por outro lado, se usada de forma maliciosa, poderia ser empregada para identificar e explorar fraquezas", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dirigente comentou que tem trabalho para identificar e remediar riscos financeiros materiais e que adota uma abordagem semelhante ao considerar o uso de IA no sistema bancário. Segundo ela, a abordagem atual deve apoiar os bancos na implementação de ferramentas de IA de forma segura, eficaz e eficiente.

"Hoje, os bancos estão confiando em estruturas de gerenciamento de risco existentes para orientar seu uso de IA. Embora essas ferramentas de supervisão sejam destinadas a apoiá-los na aplicação de uma governança e gerenciamento de risco, devemos avaliar se nossa orientação de supervisão está preparada para o futuro", ponderou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA Federal Reserve ia Michelle Bowman
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV