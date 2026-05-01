Bowman, do Fed, diz que é necessário monitorar impacto da IA no sistema financeiro

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, afirmou nesta sexta-feira que os reguladores devem considerar a melhor forma de supervisionar novas tecnologias - como o Mythos, da Anthropic - enquanto as autoridades lidam com os potenciais riscos dos modelos de inteligência artificial (IA).

"Por um lado, essa capacidade permite que as empresas abordem vulnerabilidades autoidentificadas, melhorando assim a cibersegurança", disse Bowman em evento sobre estabilidade financeira em Washington. "Mas, por outro lado, se usada de forma maliciosa, poderia ser empregada para identificar e explorar fraquezas", acrescentou.

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A dirigente comentou que tem trabalho para identificar e remediar riscos financeiros materiais e que adota uma abordagem semelhante ao considerar o uso de IA no sistema bancário. Segundo ela, a abordagem atual deve apoiar os bancos na implementação de ferramentas de IA de forma segura, eficaz e eficiente.

"Hoje, os bancos estão confiando em estruturas de gerenciamento de risco existentes para orientar seu uso de IA. Embora essas ferramentas de supervisão sejam destinadas a apoiá-los na aplicação de uma governança e gerenciamento de risco, devemos avaliar se nossa orientação de supervisão está preparada para o futuro", ponderou.