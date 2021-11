Da Redação

Bovespa tem forte queda após descoberta de nova variante

O principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, opera em forte queda nesta sexta-feira (26), acompanhando o nervosismo no mercado internacional com a descoberta de uma nova variante do coronavírus possivelmente resistente a vacinas.

Na cena externa, o dia também é de estresse nos mercados, com a notícia de uma nova variante do coronavírus possivelmente resistente a vacinas provocando temores de novo impacto à economia global e provocando fuga de ativos arriscados.



As principais bolsas internacionais operavam em queda e os preços do barril de petróleo tinham baixa de mais de 5%.

Às 11h16, o Ibovespa caía 2,93%, a 102.713 pontos. Mais cedo, chegou a recuar mais de 3%. As ações das companhias aéreas Gol e Azul despencavam cerca de 10%, junto com os papéis da operadora de turismo CVC e da fabricante de aviões Embraer, em meio à multiplicação de casos da nova variante no exterior.

Já o dólar opera em alta, e chegou a R$ 5,66.