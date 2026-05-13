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Boulos sobre fim da escala 6x1: não tem que ter transição

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 16:33:00 Editado em 13.05.2026, 16:44:09
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O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o governo é contra qualquer tipo de regime de transição para as empresas terem mais tempo de adaptação ao fim da escala 6x1. As declarações ocorreram à imprensa, nesta quarta-feira, 13, enquanto chegava à comissão especial sobre a redução da jornada de trabalho, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Boulos sustentou que 37 milhões de brasileiros não têm direito a dois dias semanais de descanso e afirmou que há um "terrorismo patronal" contra a proposta. "Não tem que ter transição. Nosso governo não defende nenhum tipo de transição para estabelecer a escala 5x2 e 40 horas semanais. Sabe por quê? Quando aprovam medidas para beneficiar empresários, não tem transição", declarou.

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O ministro também disse que o papel de conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a aprovação do projeto ainda neste ano é do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. "Esse papel é do ministro Guimarães, meu colega, que faz a relação com o Poder Legislativo", afirmou.

Boulos acrescentou: "Agora, o Lula mandou o projeto de lei com regime de urgência justamente para colocar um prazo para essa discussão, para isso não ser a perder de vista."

O ministro se refere ao projeto de lei enviado pelo governo, enquanto a comissão especial debate a proposta no formato de PEC.

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Ele também cobrou posição do senador e pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro (RJ). "Eu pergunto qual é a posição do Flávio Bolsonaro, senador que quer se opor ao Lula neste ano, em relação ao fim da escala 6x1. A posição dele, até onde eu sei, é de se omitir e defender os privilegiados e não defender o trabalhador."

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