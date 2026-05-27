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Boulos: governo abrirá processo administrativo sancionador contra iFood e Keeta

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:04:00 Editado em 27.05.2026, 18:14:00
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O ministro da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, disse nesta quarta-feira, 27, que o governo abrirá um processo contra o iFood e a Keeta por supostamente descumprirem uma portaria do governo federal que obriga as empresas de entrega e transporte por aplicativo a dar transparência aos usuários sobre o valor pago aos motoristas e o que é retido pelas plataformas.

Boulos afirmou que outras grandes empresas, como Uber e 99, estão cumprindo a portaria regularmente e informando quanto do valor pago pelos consumidores é repassado aos motoristas e quanto é retido pelas empresas.

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"Segundo o levantamento e os relatórios da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Uber tem cumprido e a 99 tem cumprido a transparência prevista na portaria. No entanto, o iFood e a Keeta seguem descumprindo sumariamente a portaria", afirmou.

"Viemos aqui hoje anunciar a instauração de um processo administrativo sancionador contra essas duas empresas, que pode levar à aplicação de multa que, no valor máximo, chega a R$ 14 milhões. Então, essas empresas têm que oferecer transparência", disse o ministro.

Boulos relatou que os motoboys têm apresentado queixas ao governo quanto ao suposto desrespeito dessa portaria por parte das duas plataformas. O ministro disse ter recebido "muitas notícias" de que essa norma estaria sendo desrespeitada, o que motivou a ação por parte do governo.

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O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, disse que outras nove empresas estão sendo monitoradas para se avaliar possível falta de transparência sobre os valores recebidos. Entre elas, estão a Uber e a 99, que atendem às exigências da portaria da Senacon. Morishita afirmou que as empresas têm 20 dias para se adequar às regras de transparência. Se isso não acontecer, estarão sujeitas a sanções.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) entrou em contato com as assessorias do iFood e da Keeta e aguarda resposta.

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Boulos Governo ifood Keeta processo administrativo
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