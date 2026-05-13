TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Boulos diz que Lula acertou ao revogar 'taxa das blusinhas' e cobra posicionamento de Tarcísio

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 16:21:00 Editado em 13.05.2026, 16:29:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu a decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de revogar a "taxa das blusinhas" e responsabilizou o Congresso Nacional pela instituição do tributo. As declarações ocorreram à imprensa, nesta quarta-feira, 13, enquanto chegava à comissão especial sobre a escala 6x1, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Tenho visto alguns comentaristas e gente na internet dizendo: ah, o Lula botou a taxa e agora tirou. Não é verdade que o Lula botou a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas foi aprovada aqui no Congresso Nacional", disse o ministro. "Aqui se fez uma emenda botando a taxa das blusinhas", e isso afetou o consumo popular", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na ocasião, também cobrou posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre a possibilidade de retirar o imposto estadual sobre as compras internacionais de até US$ 50.

"O presidente tomou uma decisão acertada ontem de revogar a taxa das blusinhas. E agora a gente espera que os governadores também tomem. Eu fico perguntando, o governador Tarcísio vai tirar o ICMS das blusinhas? O Lula já tirou o imposto federal", declarou. "Agora a batata quente está na mão do governador Tarcísio", disse.

As declarações ocorreram no dia seguinte à edição da Medida Provisória do governo que isenta a tributação para compras internacionais de até US$ 50. A regra elimina o Imposto de Importação de 20% sobre essas compras, que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional sob pressão do varejo nacional e sancionado por Lula em junho de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A "taxa das blusinhas" foi instituída por uma emenda da Câmara a um projeto do governo que criava o Programa Mobilidade Verde (Mover), uma política sobre sustentabilidade no setor automotivo.

O dispositivo foi incluído pelo relator na Câmara, deputado Átila Lira (PP-PI). Lula não vetou a medida, porque a aprovação se deu de acordo com o governo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TAXA/IMPORTADOS/LULA/MP/BOULOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV