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Bônus de Itaipu deve pressionar energia elétrica para baixo no IPCA de agosto, prevê IBGE

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A alta da energia elétrica foi o principal fator de pressão no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, mas o quadro pode mudar no mês que vem com a entrada do bônus de Itaipu. O gerente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fernando Gonçalves, afirmou que a apropriação do bônus em agosto tende a reduzir a conta de luz e gerar pressão negativa sobre o índice, embora o efeito seja temporário.

Em julho, explicou, o IPCA de 0,07% refletiu uma composição com queda de alimentos e combustíveis, contraposta por aumento da energia elétrica em função de reajustes em algumas áreas e da bandeira amarela.

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"A composição desse 0,07% teve redução de alimentos, redução de combustíveis e, ao mesmo tempo, alta da energia elétrica", disse Gonçalves.

Ao comentar os próximos passos, ele destacou que, quando há a apropriação do bônus, a energia recua e no mês seguinte ocorre uma compensação estatística.

Segundo ele, o movimento tende a aparecer primeiro no IPCA-15 e depois no IPCA de agosto, que será divulgado em setembro.

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IBGE/IPCA/JULHO/GRUPOS/HABITAÇÃO/ENERGIA
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