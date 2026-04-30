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Bombardier tem lucro líquido de US$ 53 milhões no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 11:56:00 Editado em 30.04.2026, 12:08:05
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A Bombardier teve lucro líquido de US$ 53 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 9% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 30. Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 1,81, bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,02.

A receita total da fabricante canadense de jatos teve expansão anual de 5% no trimestre, a US$ 1,59 bilhão, mas ficou abaixo da previsão da FactSet, de US$ 2,25 bilhões. O Ebitda ajustado recuou 1% no período, a US$ 246 milhões.

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A Bombardier - principal concorrente da brasileira Embraer - afirmou que, para o ano completo, espera um fluxo de caixa livre de US$ 1 bilhão, o que está no limite superior da sua projeção de US$ 600 milhões a US$ 1 bilhão.

Em relação às entregas e receitas, a empresa reiterou suas expectativas de US$ 10 bilhões em receita, acima dos US$ 9,55 bilhões previstos para 2025, bem como a entrega de 157 aeronaves no ano.

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