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Bombardier registra lucro de US$ 81 milhões no 3º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Bombardier teve lucro líquido de US$ 81 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 5% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 5. Com ajustes, o lucro por ação no período foi de US$ 1,72, bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,25.

A receita total da fabricante canadense de jatos teve expansão anual de 3% no trimestre, a US$ 2,4 bilhões, mas também ficou bem aquém da previsão da FactSet, de US$ 3,3 bilhões. O Ebitda ajustado avançou 7% no período, a US$ 382 milhões.

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A Bombardier - principal concorrente da brasileira Embraer - afirmou que as entregas de aeronaves, recuaram para 33 no trimestre, ante 34 no terceiro trimestre do ano passado.

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BOMBARDIER/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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