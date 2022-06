Eduardo Gayer e Bruno Luiz (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 2, em transmissão ao vivo nas redes sociais, esperar que o desemprego brasileiro volte a um dígito ainda neste ano.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no País recuou de 11,1% no trimestre terminado em março para 10,5% no encerrado em abril. Trata-se da menor taxa desde fevereiro de 2016. A notícia foi comentada por Bolsonaro durante a live.