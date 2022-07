Bolsonaro diz que corte no Orçamento chega a quase R$ 8 bilhões

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira, 22, que o corte no Orçamento público chega a quase R$ 8 bilhões. "A gente não quer cortar nada, se eu não cortar, eu entro na Lei de Responsabilidade Fiscal, só isso. Agora, é duro trabalhar com um orçamento desse, engessado. Temos esse corte extra, chega a quase R$ 8 bi. Entra aí a questão dos precatórios, entra abono, entra a questão do financiamento da agricultura também", afirmou.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO) precisa fechar mais um contingenciamento nos ministérios para cumprir o teto de gastos. Mais cedo, fontes do Ministério da Economia previam um corte inferior, na linha de R$ 3 bilhões.

"Quando chega algo que extrapolou o previsto, tem que cortar. Vai cortar onde? Se corta na Saúde, reclama. Na Educação, reclama. Na Defesa... Todos vão ter reclamação. É natural. Agora, eu sou obrigado a cumprir a legislação", acrescentou o presidente.