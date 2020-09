Bolsonaro: BNDES destinou meio trilhão para ditaduras, mas está mudado - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 6, em live transmitida pelo seu Facebook, que o BNDES está mudado e já destinou R$ 30 bilhões para o combate ao novo coronavírus, enquanto em outras épocas "destinou meio trilhão para ditaduras". "Tem outra cara há algum tempo", disse.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participa da transmissão. Bolsonaro chegou a brincar no começo da live sobre efetivar ele no cargo.

Ainda na transmissão, Bolsonaro falou sobre a sanção do projeto que incluiu micro e pequenas empresas na Lei do Contribuinte Legal e parabenizou o Congresso pela aprovação do projeto.

O presidente disse também que está trabalhando na possibilidade de revitalização da ferrovia que parte de Santos, no litoral de São Paulo, e passa pela cidade de Registro.

Ele lembrou também que amanhã estará em São Vicente (SP), na inauguração de uma ponte. "Estou indo com o ministro da Educação, Milton (Ribeiro), quem ontem deu negativo o vírus dele, e ele vai", disse.