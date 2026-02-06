Bolsas europeias operam mistas e tombo da Stellantis pesa em Milão e Paris

Por Patricia Lara*

São Paulo, 06/02/2026 - As bolsas europeias operam mistas, com ensaio de retomada de alta em Frankfurt e Londres perto da estabilidade, em um mercado que monitora sinais de melhora dos futuros de Nova York após perdas em ações de tecnologia diante de preocupações sobre o impacto da inteligência artificial na receita de empresas de software, juntamente com receios sobre os enormes investimentos. As ações da Stellantis pesa com tombo de mais de 20% em Paris e Milão após a montadora registrar de baixa contábil associada a investimentos em veículos elétricos.

Por volta das 7h29 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,09%, a 612,19 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,03%, a de Paris apontava queda de 0,13% e a de Frankfurt subia 0,18%. O mercado de Milão registrava queda de 0,36% e o de Lisboa subia 0,38%. Madri apresentava alta de 0,4%.

A Stellantis despencava 22% em Milão e também em Paris, pressionando os índices referenciais respectivos das bolsas, após a fabricante da Jeep anunciar que registraria encargos de cerca de 22,2 bilhões de euros (US$ 26,15 bilhões) como parte de uma mudança de foco em relação aos veículos elétricos, tornando-se a mais recente montadora a reduzir seus planos para carros movidos a bateria em meio a uma demanda mais fraca do que a esperada.

Na recuperação da alta, Frankfurt contava com a ajuda dos papéis da Rheinmetall, que subiam 3,4% após perdas de mais de 6% da véspera quando reagiu projeções preliminares mais fracas para 2026, em um contexto de menor prêmio geopolítico. Setor de energia também era destaque com ganhos, com Siemens Energy (1,95%) e E.On (1,23%).

Em Londres, a Fresnillo operava em alta de 2,3%, mas o dia era misto para as demais mineradoras. A Antofagasta estava estável e a Rio Tinto computava recuo de 0,4%.

O Société Générale cedia 4,7% após balanço. Os resultados do quarto trimestre podem não ser suficientes para que suas ações continuem a apresentar um desempenho superior, afirmam Thomas Hallett e Andrew Stimpson, da Keefe, Bruyette & Woods (KBW). O banco francês enfrentava uma grande pressão, já que as expectativas aumentaram e suas ações tiveram um desempenho superior antes da divulgação dos resultados, segundo a KBW. Os resultados parecem mistos, com os lucros inflados por impostos e pela sua área corporativa, e a projeção para o próximo ano é modesta, dizem os analistas.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires.