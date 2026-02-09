Bolsas europeias operam mistas e perdem força com piora do sinal dos futuros de NY

Por Patricia Lara*

São Paulo, 09/02/2026 - As bolsas europeias operam mistas, sem conseguirem manter o rumo mais firme visto no início do pregão, diante da piora dos futuros de Nova York. Milão ainda mantém um ganho expressivo impulsionado pela STMicroelectronics, após acordo com Amazon, e Unicredit, que reage a balanço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 7h53 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,02%, a 617,26 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,12%, a de Paris apontava queda de 0,08% e a de Frankfurt subia 0,13%. O mercado de Milão registrava ganho de 1,04% e o de Lisboa subia 0,08%. Madri apresentava alta de 0,45%.

A STMicroelectronics saltava 7,15% e figurava como maior alta porcentual do FTSE Mib, referencial da Bolsa de Milão, após anunciar hoje colaboração estratégica ampliada com a Amazon Web Services (AWS) por meio de um contrato comercial plurianual de bilhões de dólares, abrangendo diversas categorias de produtos.

O Unicredit também contribuía para dar impulso ao mercado de Milão com alta de 6,5%. O banco informou alta de 17,2% do lucro líquido em balanço divulgado nesta segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Stellantis subia 0,9% em recuperação marginal após despencar 25% na sexta-feira com anúncio de baixa contábil e suspensão de dividendos.

Em Copenhagen, as ações da Novo Nordisk disparavam 9% após a Hims & Hers anunciar que deixaria de oferecer uma versão genérica de medicamento para emagrecimento. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) afirmou que tomaria medidas contra a Hims & Hers e outras que têm comercializado alternativas a tratamentos autorizados, citando preocupações sobre qualidade, segurança e possíveis violações da lei federal.

Em Londres, a Fresnillo operava em alta de 1,79% e a Antofagasta ganhava 1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mercado monitora ainda quadro político britânico após Morgan McSweeney, chefe de gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciar diante de polêmicas em torno da nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos EUA, apesar de seus laços com Jeffrey Epstein.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires.