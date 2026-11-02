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Bolsas europeias operam mistas e Paris tenta defender alta

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias operavam mistas no início do pregão desta segunda-feira, primeiro dia de negócios do mês. Investidores se preparam para o balanço da Apple após o fechamento da sessão hoje, e, nos próximos dias, para a eleição de meio de mandato e relatório do mercado de trabalho nos EUA.

Os preços do petróleo recuam e dão alívio ao ambiente de negócios.

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Às 5h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres cedia 0,07%, enquanto a de Paris subia 0,15%. Na sexta-feira, a Fitch Ratings reduziu a perspectiva da classificação de crédito da França para negativa, ante estável, ao mesmo tempo em que manteve a nota A+ do país.

A Bolsa de Frankfurt ganhava 0,08%.

Milão e Madri tinham altas de 0,30% e 0,53%.

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No mesmo horário, o Brent cedia 3,8%.

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