Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas europeias operam mistas com Londres em queda com tombo da BP e Paris embalada por Kering

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 07:26:00 Editado em 10.02.2026, 07:39:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Patricia Lara

São Paulo, 10/02/2026 - As bolsas europeias operam mistas em dia de cautela com a divulgação sequencial de dados relevantes da economia dos Estados Unidos hoje e nos próximos dias. Em Londres, a BP reage em forte queda ao anúncio de prejuízo e suspensão de recompra, contribuindo para pressionar a bolsa. Na direção oposta, Paris sobe com embalo da Kering.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 7h21 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,03%, a 621,58 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,39%, a de Paris apontava alta de 0,43% e a de Frankfurt subia 0,08%. O mercado de Milão registrava perda de 0,13% e o de Lisboa recuava 0,61%. Madri apresentava alta de 0,07%.

As ações da BP cediam 5,5% no horário acima, respondendo pela terceira maior queda porcentual do FTSE 100, atrás da Babcock (-6,8%) e Standard Chartered (-5,5%). A companhia petrolífera britânica anunciou prejuízo líquido no quatro trimestre de 2025 e em uma tentativa para fortalecer seu balanço patrimonial, suspendeu seu programa de recompra, enquanto aloca recursos para progredir em estratégia de crescimento de longo prazo.

O Barclays cedia 0,2%, sem conseguir manter os ganhos iniciais após elevar sua projeção de receita para o ano e divulgou novas metas para o período até 2028 em balanço divulgado nesta terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Paris, o luxo brilhava embalada pela Kering, após a companhia por trás das marcas como Gucci, Saint Laurent e Balenciaga anunciar que entra em 2026 com um objetivo claro de retomar o crescimento e melhorar as margens neste ano. Os papéis da empresa subiam 11% e respondiam pela maior alta do índice CAC 40, referencial da Bolsa de Paris. As ações da LVMH, que abriga as marcas Louis Vuitton e Dior, subiam 0,8% e a Hermès avançava 2,4%.

Negociada em Amsterdã, a Phillips saltava 7,7%, após propor estender o mandato do CEO Roy Jakobs, já que a empresa holandesa de tecnologia da saúde afirmou esperar um aumento nas vendas e na lucratividade neste ano.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline