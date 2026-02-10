Bolsas europeias operam mistas com Londres em queda com tombo da BP e Paris embalada por Kering

Por Patricia Lara

São Paulo, 10/02/2026 - As bolsas europeias operam mistas em dia de cautela com a divulgação sequencial de dados relevantes da economia dos Estados Unidos hoje e nos próximos dias. Em Londres, a BP reage em forte queda ao anúncio de prejuízo e suspensão de recompra, contribuindo para pressionar a bolsa. Na direção oposta, Paris sobe com embalo da Kering.

Por volta das 7h21 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,03%, a 621,58 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,39%, a de Paris apontava alta de 0,43% e a de Frankfurt subia 0,08%. O mercado de Milão registrava perda de 0,13% e o de Lisboa recuava 0,61%. Madri apresentava alta de 0,07%.

As ações da BP cediam 5,5% no horário acima, respondendo pela terceira maior queda porcentual do FTSE 100, atrás da Babcock (-6,8%) e Standard Chartered (-5,5%). A companhia petrolífera britânica anunciou prejuízo líquido no quatro trimestre de 2025 e em uma tentativa para fortalecer seu balanço patrimonial, suspendeu seu programa de recompra, enquanto aloca recursos para progredir em estratégia de crescimento de longo prazo.

O Barclays cedia 0,2%, sem conseguir manter os ganhos iniciais após elevar sua projeção de receita para o ano e divulgou novas metas para o período até 2028 em balanço divulgado nesta terça-feira.

Em Paris, o luxo brilhava embalada pela Kering, após a companhia por trás das marcas como Gucci, Saint Laurent e Balenciaga anunciar que entra em 2026 com um objetivo claro de retomar o crescimento e melhorar as margens neste ano. Os papéis da empresa subiam 11% e respondiam pela maior alta do índice CAC 40, referencial da Bolsa de Paris. As ações da LVMH, que abriga as marcas Louis Vuitton e Dior, subiam 0,8% e a Hermès avançava 2,4%.

Negociada em Amsterdã, a Phillips saltava 7,7%, após propor estender o mandato do CEO Roy Jakobs, já que a empresa holandesa de tecnologia da saúde afirmou esperar um aumento nas vendas e na lucratividade neste ano.

