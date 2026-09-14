Bolsas europeias abrem sem coesão com petróleo em alta

As bolsas europeias operavam sem direção na abertura dos negócios desta segunda-feira, 14, com a alta do petróleo em meio a expectativas com decisões de juros de Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) nos próximos dias.

O contrato futuro do Brent para novembro apresentava alta de 2,84%, a US$ 107,61 o barril perto das 4h11 (de Brasília). Debate sobre segurança da inteligência artificial também está no radar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 4h13 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,56%. A Bolsa de Frankfurt indicava baixa de 0,11% e a de Paris recuava 0,28%. A Bolsa de Milão perdia 0,57%. Lisboa tinha declínio de 0,12%.

*Com informações da Dow Jones Newswires