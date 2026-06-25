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Bolsas em NY fecham sem direção única com nova fuga de techs, dados dos EUA e tensões em Ormuz

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 17:32:00 Editado em 25.06.2026, 17:42:59
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As bolsas em Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 25, em meio a fuga de papéis ligados à tecnologia, apesar do salto da Micron com perspectivas de ganhos com inteligência artificial (IA). A Apple esteve entre as mais penalizadas do Nasdaq, após aumentar preços de produtos. Por outro lado, nomes de fora do setor impulsionaram o Dow Jones a renovar seu recorde de máxima durante a sessão.

O Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 51.920,62 pontos, depois de renovar máxima histórica a 52.655,66 pontos. O S&P 500 caiu 0,01%, em 7.357,49 pontos. E o Nasdaq perdeu 0,46%, encerrando em 25.358,60 pontos.

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Os investidores continuaram a migração da semana para fora das ações de tecnologia, mesmo após os resultados acima das estimativas da Micron Technology (+15,7%). As ações da Apple (-6,1%) e da Microsoft (-3,5%) estiveram entre as maiores perdas, após elevarem preços de produtos devido a escassez de chips e componentes de memória. Entre outras "Sete Magníficas", Amazon perdeu 3,1%, Meta cedeu 2,7% e Nvidia caiu 1,6%.

A Strategy tombou 9,6% e acumulou queda pela sétima sessão consecutiva, o pior rali desde novembro de 2022, em meio a derrubada dos preços do bitcoin.

Na contramão, a Doncasters disparou 42% em estreia na bolsa após captar US$ 919 milhões em seu IPO. Já as ações de bancos subiram em bloco, com exceção do Goldman Sachs (-1,1%), após o teste de estresse anual do Federal Reserve (Fed) confirmar que os bancos americanos testados estão bem posicionados para enfrentar uma recessão severa. Além disso, o JPMorgan Chase (+0,5%) nomeou Doug Petno e Troy Rohrbaugh como co-presidentes do maior banco do país, preparando-os como potenciais sucessores do CEO Jamie Dimon, de 70 anos.

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Também deu impulso ao Dow Jones a alta de 6% nos papéis da Catterpilar. Na divisão do S&P 500, o setor industrial também subiu 2,2%.

Em dados, o índice de preços de gastos com consumo (PCE) e seu núcleo avançaram menos do que o esperado em maio na comparação mensal. Ao mesmo tempo, a terceira leitura do PIB dos EUA mostrou uma economia mais resiliente no primeiro trimestre, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego permaneceram baixos.

Ainda no radar, um ataque do Irã a uma embarcação no Estreito de Ormuz retomou dúvidas sobre a sustentabilidade da livre navegação na rota marítima e do acordo provisório com os EUA.

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