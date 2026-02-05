Bolsas em NY fecham em queda com maior aversão a risco após dados, balanços e IA em foco

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quinta-feira, 5, em queda, em meio a aversão a risco ganhando força em Wall Street, impactando duramente setores como as ações de tecnologia e criptomoedas. O pessimismo cresceu após os últimos dados do mercado de trabalho nos EUA, balanços de big techs e o mercado mais amplo de inteligência artificial (IA).

O Dow Jones fechou em queda de 1,2%, aos 48.908,41 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 1,23% aos 6.798,18 pontos e o Nasdaq caiu 1,59%, aos 22.540,59 pontos.

A Alphabet foi a mais recente integrante do grupo "Sete Magníficas" a divulgar seu balanço trimestral e preocupou investidores ao projetar aumento significativo nos gastos com IA, resultando em uma queda de mais de 7% nos papéis da empresa, que arrefeceram perdas ao longo da sessão e fecharam em baixa de 0,54%. A Qualcomm também desagradou em projeções para o ano e teve tombo de 8,46%.

A Amazon (-4,42%) é a próxima big tech a divulgar seu balanço, após o fechamento dos mercados nos EUA.

Além dos balanços, pesou sobre as perspectivas o novo modelo de IA pela Anthropic, projetado para auxiliar em análises de mercado, o que poderia representar uma ameaça para empresas de pesquisa financeira. O anúncio pressionou as ações de empresas potencialmente impactadas pela nova ferramenta, como bancos e fornecedores de softwares de tecnologia, registraram queda. As agência de crédito S&P Global e Moodys também caíram 3% e 0,74%, respectivamente.

No setor bancário, Goldman Sachs (-2,51%) e Morgan Stanley (-2,35%) voltaram a liderar perdas, seguidos por JPMorgan (-2,24%), Citigroup (-1,44%) e Bank of America (-0,8%).

Entre criptomoedas, Strategy derreteu 17,12% e Coinbase tombou 13,3%, após o bitcoin renovar menores níveis desde outubro de 2024 e tocar marca abaixo de US$ 65 mil. Mineradoras como Freeport-McMoRoan (-4,2%) e Newmont (-7,1%) também acompanharam queda do ouro e do cobre.

Mais cedo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o governo considera a possibilidade de impor limites temporários ao uso de IA no setor financeiro, diante dos riscos e da rápida expansão da tecnologia.

Nos dados, o mercado de trabalho deu novos sinais de fraqueza: os pedidos semanais de auxílio-desemprego aumentaram mais do que o esperado, e as vagas de emprego do Jolts caíram para o nível mais baixo desde 2020. O payroll de janeiro será divulgado na próxima quarta-feira.