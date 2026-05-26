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Bolsas em NY fecham em direções opostas com Oriente Médio e techs em destaque

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 17:25:00 Editado em 27.05.2026, 02:04:21
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As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 26, sem direção única, com S&P 500 e Nasdaq renovando recordes históricos, sustentados pelo desempenho do setor de tecnologia. Além disso, investidores acompanham com otimismo as negociações entre EUA e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

O Dow Jones caiu 0,23%, aos 50.461,68 pontos. O S&P 500 avançou 0,61%, a 7.519,09 pontos, e o Nasdaq encerrou em alta de 1,19%, nos 26.656,18 pontos, ambos renovando recordes.

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Após ligeira queda na última semana, as ações norte-americanas de semicondutores e de memória subiram, com destaque para alta de 19,3% da Micron, que atingiu pela primeira vez uma capitalização de mercado acima de US$ 1 trilhão. Seagate Technology e Western Digital acompanharam a alta, subindo 4% e 8,3%, respectivamente.

Já a Eli Lilly deu um passo significativo na área de desenvolvimento de vacinas ao adquirir três empresas. As ações apagaram a alta e caíram 0,02%.

As ações da Starbucks caíram 1,6% após ameaças de boicote na Coreia do Sul por uma campanha de marketing.

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As ações de petrolíferas recuaram com a queda de 3% do WTI na retomada das negociações depois do feriado do Memorial Day. As ações da Exxon Mobil caíram 3,3% mesmo após notícias de que a petrolífera e a ConocoPhillips negociam com a Venezuela oportunidades de exploração das reservas do país.

As empresas de foguetes e satélites dispararam em meio ao frisson sobre o IPO da SpaceX. A Redwire subiu 26%, e a AST Spacemobile avançou 13%. A Firefly Aerospace ganhou 18,8%.

As tratativas para encerrar o conflito no Oriente Médio seguem no radar de Wall Street. O Irã afirmou ter derrubado um drone dos EUA no Golfo Pérsico e acusou Washington de violar o cessar-fogo em vigor. Os americanos, por sua vez, disseram que a ação foi um "ato de defesa".

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Para o analista Elior Manier, da Oanda, a alta nas ações veem de uma perspectiva geopolítica mais otimista, sobretudo após o anúncio do fim de semana do presidente Trump, prevendo a reabertura total do Estreito de Ormuz nos próximos 30 dias.

Enquanto isso, o mercado de IPOs em Wall Street segue ativo. A Quantinuum busca uma avaliação de até US$ 12,7 bilhões na abertura de capital nos EUA, segundo documentos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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