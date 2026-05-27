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Bolsas em NY fecham em alta e renovam recorde com impasse EUA-Irã e techs no radar

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 17:22:00 Editado em 27.05.2026, 17:30:41
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As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 27, renovando recordes de fechamento, com as negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra ainda no foco dos investidores. A perspectiva de avanço ajudou a derrubar o petróleo, enquanto, no setor de tecnologia, parte das ações realizaram lucros recentes e outras, como a Micron, mantiveram o rali ligado a inteligência artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,36%, aos 50.644,28 pontos, o S&P 500 avançou 0,02%, a 7.520,36 pontos, e o Nasdaq encerrou em alta de 0,07%, nos 26.674,73 pontos, com todas as três renovando recordes de fechamento. O Dow Jones também renovou máxima histórica, a 50.830,41 pontos.

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Em reunião de gabinete nesta quarta-feira, Trump disse que as negociações com o Irã "estão indo bem" e afirmou que o Estreito de Ormuz ficará "aberto a todos", sem controle de um único país. Ainda assim, o líder americano ponderou que ainda não sabe se os EUA devem fechar um acordo com Teerã. A mídia iraniana, por sua vez, relata que o presidente poderia declarar unilateralmente o êxito das tratativas mesmo sem um acordo formal.

Para analistas do Charles Schwab, o mercado acionário ganhou força com a queda dos juros dos Treasuries e com os preços do petróleo recuando ao menor nível desde abril. O movimento acompanhou o desempenho divergente dos papéis de tecnologia, após o rali recente levar o S&P 500 e o Nasdaq a novos recordes na terça-feira. A Micron, que na véspera subiu 18% e ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado, fechou negociada a 3,63%.

Parte do setor manteve o rali impulsionado por semicondutores e IA, enquanto outra aproveitou para realizar lucros, com destaque para a alta de 3,74% nas ações da Meta. A empresa de Mark Zuckerberg estaria vendendo assinaturas para consumidores do seu chatbot Meta AI pela primeira vez, segundo a Bloomberg. Ainda assim, o fundo ETF iShares Semiconductor caiu 1%, após ter subido 6% na terça.

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Para Elior Manier, analista da Oanda, as bolsas nos EUA passaram por um rebalanceamento gradual nesta quarta, com o apetite por risco do mercado se mantendo estável. "Em vez de uma grande liquidação, grandes investidores estão tirando dinheiro do setor de tecnologia e direcionando para as ações 'blue chips' mais estáveis do Dow Jones", explica.

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