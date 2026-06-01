Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas em NY fecham em alta e descolam do petróleo impulsionadas por techs

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 17:28:00 Editado em 01.06.2026, 17:38:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 1º de junho, apesar da disparada nos preços do petróleo, impulsionadas principalmente pelo desempenho da Nvidia e do setor de tecnologia, o que levou a novos recordes para os três principais índices.

O Dow Jones subiu 0,09%, aos 51.078,88 pontos, em novo recorde de fechamento. O S&P 500 avançou 0,26%, a 7.599,96 pontos, renovando recordes de fechamento e intradiário, após atingir 7.617,66 durante a sessão. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,42%, nos 27.086,81 pontos, também renovando máximas de fechamento e intradiária depois de bater 27.190,21.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As ações da Nvidia dispararam cerca de 6,25% após a empresa anunciar um novo processador para computadores pessoais. O entusiasmo dos investidores se espalhou pelo setor, impulsionando a Dell e HP, que avançaram mais de 10% e 8,4%, respectivamente. Na contramão, a Intel registrou queda de 4,7%.

As ações da IBM subiram 7,6%, para US$ 320,42, no maior fechamento da história em meio ao noticiário sobre computação quântica.

Para o Swissquote, os resultados corporativos e as projeções apresentadas pelas companhias foram suficientemente fortes para justificar a valorização das ações e, em certa medida, permitiram que os investidores ignorassem os riscos associados à guerra no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da tecnologia, o único setor do S&P 500 em alta foi o de energia. O movimento foi impulsionado pela forte valorização do petróleo, com o WTI subindo cerca de 6%. As ações da Marathon Petroleum avançaram 3,98%, enquanto Exxon Mobil e Chevron ganharam 2,84% e 1,85%, respectivamente.

As tensões no Oriente Médio subiram após a agência iraniana Tasnim informar que Teerã suspendeu as conversas e a troca de mensagens com Washington por meio de mediadores em protesto contra as operações militares israelenses no Líbano. O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, afirmou que não haverá tropas de Israel a caminho do Líbano e que as negociações com o Irã continuam em ritmo acelerado.

Além da geopolítica, os investidores acompanharão atentamente os dados do mercado de trabalho (payroll) dos EUA na sexta-feira. O resultado poderá influenciar as expectativas para os próximos passos da política monetária norte-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV