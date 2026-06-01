Bolsas em NY fecham em alta e descolam do petróleo impulsionadas por techs

As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 1º de junho, apesar da disparada nos preços do petróleo, impulsionadas principalmente pelo desempenho da Nvidia e do setor de tecnologia, o que levou a novos recordes para os três principais índices.

O Dow Jones subiu 0,09%, aos 51.078,88 pontos, em novo recorde de fechamento. O S&P 500 avançou 0,26%, a 7.599,96 pontos, renovando recordes de fechamento e intradiário, após atingir 7.617,66 durante a sessão. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,42%, nos 27.086,81 pontos, também renovando máximas de fechamento e intradiária depois de bater 27.190,21.

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As ações da Nvidia dispararam cerca de 6,25% após a empresa anunciar um novo processador para computadores pessoais. O entusiasmo dos investidores se espalhou pelo setor, impulsionando a Dell e HP, que avançaram mais de 10% e 8,4%, respectivamente. Na contramão, a Intel registrou queda de 4,7%.

As ações da IBM subiram 7,6%, para US$ 320,42, no maior fechamento da história em meio ao noticiário sobre computação quântica.

Para o Swissquote, os resultados corporativos e as projeções apresentadas pelas companhias foram suficientemente fortes para justificar a valorização das ações e, em certa medida, permitiram que os investidores ignorassem os riscos associados à guerra no Oriente Médio.

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Além da tecnologia, o único setor do S&P 500 em alta foi o de energia. O movimento foi impulsionado pela forte valorização do petróleo, com o WTI subindo cerca de 6%. As ações da Marathon Petroleum avançaram 3,98%, enquanto Exxon Mobil e Chevron ganharam 2,84% e 1,85%, respectivamente.

As tensões no Oriente Médio subiram após a agência iraniana Tasnim informar que Teerã suspendeu as conversas e a troca de mensagens com Washington por meio de mediadores em protesto contra as operações militares israelenses no Líbano. O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, afirmou que não haverá tropas de Israel a caminho do Líbano e que as negociações com o Irã continuam em ritmo acelerado.

Além da geopolítica, os investidores acompanharão atentamente os dados do mercado de trabalho (payroll) dos EUA na sexta-feira. O resultado poderá influenciar as expectativas para os próximos passos da política monetária norte-americana.