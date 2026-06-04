Bolsas em NY fecham em alta com alívio do petróleo gerando apetite por risco

As bolsas em Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 4, com o Dow Jones registrando nova máxima histórica, à medida que os preços do petróleo recuavam em meio às negociações no Oriente Médio. Na contramão, boa parte das ações ligadas à inteligência artificial (IA) limitaram os ganhos de S&P 500 e Nasdaq, após os resultados da Broadcom pesarem sobre o setor.

O Dow Jones subiu 1,73%, ao nível inédito de 51.561,93 pontos, depois de renovar máxima a 51.657,89 pontos. O S&P 500 subiu 0,41%, a 7.584,31 pontos. Já o Nasdaq encerrou em queda marginal de 0,09%, nos 26.830,96 pontos.

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O apetite por risco aumentou em Wall Street após novas sinalizações de uma possível trégua entre Israel e o Hezbollah. Apesar disso, o Irã negou avanços concretos nas conversas e condicionou qualquer entendimento com os EUA e Israel até que sejam retiradas as tropas israelenses do território libanês.

O Goldman Sachs (+4,96%) liderou ganhos no Dow Jones, índice em que figura como papel de maior peso, refletindo a alta em bloco do setor bancário. Hoje, a vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, reiterou que o sistema financeiro está robusto e resiliente, mas mostrou preocupações com empréstimos de instituições não-bancárias.

A UnitedHealth (+5,2%) também contribuiu para o avanço do Dow Jones, após avaliações positivas do Bank of America e do Morgan Stanley.

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Já as ações da Broadcom e da CrowdStrike, que divulgaram seus balanços ontem, caíram 12,6% e 3,8%, respectivamente. Papéis de semicondutores também caíram de forma generalizada, com o índice ETF VanEck Semiconductor (SMH) recuando quase 2%. Ainda assim, todas as gigantes de tecnologia do grupo "Sete Magníficas" fecharam em alta, exceto a Tesla (-1,24%).

Já as ações da Quantinuum subiram 0,6% após sua estreia no Nasdaq nesta quinta-feira a US$ 68 por ação, após ampliar sua oferta inicial.

Para analistas do Saxobank, a IA continua sendo um forte motor de demanda, mas eles ponderam que a fase fácil dessa operação pode estar amadurecendo". "A próxima fase é sobre execução, poder de precificação e fluxo de caixa, não apenas colocar IA e esperar que o mercado de ações aplauda", explicam.

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Em dados, os indicadores da economia dos EUA vieram mistos, antes da divulgação do relatório de empregos para maio amanhã. Os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram na semana passada, o que pode indicar arrefecimento do mercado de trabalho. Já o custo unitário de mão de obra avançou menos no primeiro trimestre do que o previsto por economistas.