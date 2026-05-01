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Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta após recordes em NY

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 08:05:00 Editado em 01.05.2026, 08:15:15
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/05/2026 - As bolsas de Tóquio e de Sydney fecharam em alta nesta sexta-feira, acompanhando Wall Street, que renovou máximas históricas ontem, em meio a um feriado que manteve os mercados fechados em várias partes da região asiática.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 59.513,12 pontos, com os ganhos liderados por ações de empresas de trading.

Na Oceania, a bolsa australiana avançou 0,74%, com o S&P/ASX 200 encerrando o pregão em Sydney a 8.729,80 pontos.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje por causa do feriado do Dia do Trabalho.

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Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada, com novos recordes do S&P 500 e do Nasdaq, graças principalmente a balanços positivos de empresas de tecnologia, incluindo Alphabet e Qualcomm, em meio ao entusiasmo com a inteligência artificial (IA).

O apetite por risco na Ásia e na Oceania, porém, seguiu limitado pelas tensões entre EUA e Irã, com as negociações de paz ainda travadas.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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