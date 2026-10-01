Bolsas de NY viram para o vermelho, após abrirem em alta

Após abrirem o dia em alta, as bolsas de Nova York viraram para o negativo na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem a publicação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) e monitoram a força do petróleo.

Às 11h04 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,44%, o S&P 500 cedia 0,23% e o Nasdaq recuava 0,11%.

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Os juros longos dos Treasuries ganhavam força, com o da T-note de 10 anos subindo a 5,338% e o do T-bond de 30 anos avançando a 5,638%.