Bolsas de NY sobem, com papéis de empresas ligadas à tecnologia liderando altas

Letícia Simionato* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, após ganharam força no final do pregão, impulsionadas por papéis de empresas ligadas à tecnologia. Por outro lado, dados de varejo e da indústria dos EUA estancaram os ganhos, já que corroboraram com a visão de que a economia americana está resiliente, impulsionando a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) pode ser mais agressivo e manterá os juros em patamar alto por mais tempo.

continua após publicidade .

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,11%, a 34.128,05 pontos; o S&P 500 subiu 0,28%, a 4.147,60 pontos; e o Nasdaq avançou 0,92%, a 12.070,59 pontos. Entre as ações de destaque, Apple subiu +1,39%, após a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, ampliar a participação na empresa no quarto trimestre de 2022. Amazon (+1,46%) e Tesla (+2,38%) seguiram o movimento. O setor de comunicação, como Alphabet (+2,39%) e Netflix (+0,41%) também se destacou.

Apesar do ímpeto no fim do dia, as bolsas sofreram em grande parte da sessão, reagindo aos dados de vendas no varejo e o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York. Ambos subiram acima do esperado pelos analistas.

continua após publicidade .

"As ações dos EUA suavizaram após uma surpresa de alta com as vendas no varejo, apoiando a ideia de que o Fed pode permanecer muito agressivo no combate à inflação", analisa Edward Moya da Oanda. Já Jane Foley, chefe de estratégia de câmbio do Rabobank, destaca que, diante dos últimos indicadores, existe um "pull-push" enquanto o mercado tenta encontrar um consenso em sua visão sobre a economia dos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires