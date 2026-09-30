Bolsas de NY fecham sem sinal único, observando PCE americano e desdobramentos da IA

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 30, em sessão marcada pela divulgação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) americano. Ainda que as pressões inflacionárias tenham vindo abaixo do esperado, os números não ofereceram sinalizações claras sobre como deverão influenciar os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Neste contexto, o mercado de tecnologia segue com suas questões próprias, especialmente quanto à inteligência artificial (IA).

O Dow Jones caiu 0,86%, em 50.906,05 pontos; o S&P 500 perdeu 0,25%, nos 7.651,54 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,24%, encerrando em 26.861,06 pontos.

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Embora as ações de tecnologia não tenham apresentado um desempenho tão forte quanto o observado na maior parte dos últimos três anos, as oscilações no entusiasmo dos investidores por ações ligadas à IA continuam sendo o tema central do mercado de ações, aponta a Capital Economics. A volatilidade das ações de tecnologia dos EUA superou amplamente a do restante do mercado nos últimos meses, atingindo níveis vistos anteriormente apenas na bolha das pontocom e na onda de vendas de 2022. pontua.

"Isso, por si só, não garante que um colapso seja iminente, embora aqueles dois períodos anteriores tenham, naturalmente, coincidido com quedas acentuadas nas ações de tecnologia. Além disso, os índices de preço/lucro do setor de tecnologia têm recuado de modo geral ultimamente: a diferença entre os múltiplos do conjunto de setores de tecnologia do mercado acionário dos EUA e os do restante do mercado é, agora, apenas ligeiramente superior à registrada antes do início da alta impulsionada pela IA. À primeira vista, isso pode sugerir que os investidores não estão excessivamente eufóricos em relação à IA e às ações de tecnologia que se beneficiam dela", avalia.

Enquanto isso, as ações da Boeing caíram 0,87%%, em dia em que a empresa conquistou um contrato avaliado em mais de US$ 20 bilhões com a Marinha dos EUA para construir um caça a jato de próxima geração. Os papéis da Northrop Grumman, a única outra concorrente pelo contrato, caíram 4,19%.

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No setor de criptomoedas, a Robinhood recuaram 3,19% depois de anunciar que deve lançar agentes de IA capazes de realizar negociações em nome dos usuários, bem como a negociação de ações aos fins de semana, 24 horas por dia. A Micron Technology subiu 0,01%, uma das principais do setor de semicondutores, divulga resultados trimestrais após o fechamento dos mercados.