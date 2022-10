Bolsas de NY fecham sem sinal único; Nasdaq cai 2,04% com big techs

Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York registraram pregão em geral negativo, nesta quarta-feira, mas sem sinal único. Publicados depois do fechamento da terça-feira, os balanços de Alphabet e Microsoft não agradaram, o que pressionou especialmente o Nasdaq. Já o Dow Jones oscilou perto da estabilidade em boa parte do dia, com investidores também ponderando sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O Dow Jones fechou em alta de 0,01%, em 31.839,11 pontos, o S&P 500 recuou 0,74%, a 3.830,60 pontos, e o Nasdaq caiu 2,04%, a 10.970,99 pontos.

A ação da Alphabet registrou baixa de 9,14%, sua maior queda diária desde março de 2020. Microsoft perdeu 7,72%, também após balanço que não agradou. O Rabobank destacava que a Alphabet era penalizada pela receita menor com anúncios, enquanto o Swissquote Bank notava que a Microsoft mostrou crescimento de 20% em sua receita com o serviço em nuvem, mas isso "claramente não foi suficiente para convencer o investidor".

O mesmo Swissquote ainda dizia que, se as outras gigantes da tecnologia viram suas receitas desacelerar, a Meta devia seguir por caminho similar. Antes do balanço previsto para depois do fechamento do dia desta quarta, a ação da Meta caiu 5,59%.

Na agenda de indicadores, as bolsas de Nova York ganharam fôlego após as vendas de moradias nos EUA caírem abaixo do esperado. O Citi interpretou o dado relativo a setembro sobretudo como uma "normalização, após as vendas terem inesperadamente saltado em agosto". O banco diz esperar gradual declínio das vendas, mas também alerta para volatilidade nas leituras mensais, o que pode dificultar as interpretações sobre o cenário.

Entre os setores, energia esteve entre os maiores ganhos, apoiados pelo petróleo. ExxonMobil subiu 1,19% e Chevron, 1,23%. Entre outras ações importantes, Boeing recuou 8,77%, depois de balanço. Apple caiu 1,96%, Amazon recuou 4,10%, Twitter subiu 1,08% e Tesla subiu 1,00%. Antes de publicar seus resultados trimestrais depois do fechamento, Ford caiu 0,08%.

*Com informações da Dow Jones Newswires