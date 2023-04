Bolsas de NY fecham sem sinal único, com energia em alta, perspectivas de inflação e PMIs

Natália Coelho (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York fecharam a segunda-feira, 6, sem direção única, após a notícia do corte na produção de petróleo da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) aumentar preocupações sobre a pressão da energia sobre a inflação. Entretanto, a notícia ajudou ações de petroleiras americanas, que subiram até 8%. Também orientando negociações, estão os resultados abaixo do esperado e duas leituras do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos EUA.

O índice Dow Jones subiu 0,98%, aos 33.601,15 pontos, o S&P 500 avançou 0,37%, aos 4.124,50 pontos e o Nasdaq fechou em baixa de 0,27%, aos 12.189,45 pontos.

O corte na oferta de petróleo da Opep+ trouxe temores de que a commodity poderá pressionar os preços de energia, fazendo com que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha juros elevados por mais tempo, segundo análise do deVere Group.

Entretanto, a alta do petróleo beneficiou empresas do setor de energia dos EUA, com os papéis da ConocoPhillips saltando 9,28%, os da Chevron subindo 4,19% e os da Exxon Mobil avançando 5,89%.

A ideia de mais altas nos juros foi trazida por James Bullard, presidente da distrital do Fed de St. Louis, que afirmou que o BC americano precisa levar à taxa para acima de 5%. Bullard afirmou que está em aberto como a mudança da Opep+ irá ter impacto no longo prazo. O dirigente, entretanto, não vota nas decisões monetárias deste ano.

Investidores acompanharam dados mais fracos que o esperado de PMIs dos Estados Unidos, na leitura do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) e da S&P Global, interpretados como sinais de que o país passará por uma recessão, indica análise do Wells Fargo, o que prejudica o apetite de risco.

Entre ações em foco, Tesla caiu 6,12%, após divulgar no domingo alguns de seus resultados no primeiro trimestre de 2023. As entregas de veículos, apesar de terem representado uma alta de 36% ante o mesmo período no ano anterior, vieram abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet. Já o McDonald's teve alta de 0,90%, no dia de divulgação de notícia de que a empresa deve começar a demitir funcionários.